Kopzorgen bij KV Kortrijk? "De situatie ziet er erg slecht uit voor hem"

KV Kortrijk verloor niet enkel de wedstrijd op KVC Westerlo, maar zag ook Faïz Selemani geblesseerd uitvallen.

Faïz Selemani viel gisteren al erg snel in de wedstrijd geblesseerd uit. De international uit de Comoren van KV Kortrijk misstapte zich buiten het veld en moest iets later de strijd definitief staken. Met acht competitiedoelpunten is Selemani een erg belangrijke speler voor de Kerels, maar het zou wel eens kunnen dat Kortrijk het even zonder zijn diensten zal moeten doen. "De situatie ziet er erg slecht uit voor hem", vertelde coach Bernd Storck op de persconferentie na de wedstrijd.

"Ik denk dat Selemani de komende weken niet zal kunnen spelen", verklaarde de trainer van Kortrijk. Ik ben niet zeker of dit meteen het einde van zijn seizoen betekent, dat zullen we nog moeten afwachten, maar het ziet er alleszins niet goed uit", besloot Storck op de persconferentie. Kortrijk had vandaag problemen om een doelpunt te maken, want kansen voetbalden ze genoeg bij elkaar. Het is dus hopen dat ze hun mede-topschutter snel kunnen recupereren bij de Kerels.