Kristof D'haene strijdvaardig na nieuwe nederlaag: "Onze ploeg moet in eerste klasse blijven"

KV Kortrijk heeft dringend punten nodig als ze niet in de problemen willen komen, maar vanavond lukte het opnieuw niet om te winnen. Op Westerlo ging een strijdvaardig Kortrijk met 3-1 de boot in.

KV Kortrijk begon vol goede intenties aan de wedstrijd op bezoek bij Westerlo. De Kerels kregen in de eerste helft de meeste kansen, maar scoren lukte niet. In de toegevoegde tijd van de eerste helft wist Westerlo tegen de gang van het spel in toch op voorsprong te komen. "We moeten alerter zijn in zulke fases. We waren gewoon niet meer wakker daar. Als je net voor de rust achterkomt dan weet je dat het moeilijk wordt", verklaarde Kristof D'haene na de wedstrijd. "In de tweede helft brachten we opnieuw ons voetbal. Spijtig genoeg wisten we niet te scoren en krijgen we een counter binnen. Er zat zeker en vast meer in vandaag, maar oké, ze waren efficiënt", voegde de vleugelverdediger van Kortrijk er aan toe.

Voor Kortrijk was het een zeer frustrerende wedstrijd. "We misten wel heel wat kansen, maar tijdens de match dacht ik dat het wel nog goed zou komen. Het lukte ons niet makkelijk om te scoren en dat is jammer, maar nu moeten we op naar volgende week. Dat is het enige wat nu telt", verklaarde D'haene na de wedstrijd strijdvaardig. Andere ploegen in de degradatiezone KAS Eupen en KV Oostende pakten een puntje en kruipen zo opnieuw wat dichter bij de Kerels. "We moeten naar onszelf kijken. We hoeven helemaal niet te kijken naar andere ploegen. Het is onze ploeg die telt, onze ploeg moet in eerste klasse blijven. De rest doet er niet toe", besloot Kristof D'haene heel duidelijk. Volgende week moet Kortrijk opnieuw vol aan de bak tegen Club Brugge.