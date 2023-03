Bernd Storck ziet een goed KV Kortrijk onderuitgaan op Westerlo: "Spijtig genoeg moeten we nu terugkeren zonder punten"

Het was een teleurstellende avond voor de Kerels gisteren. Op bezoek bij Westerlo ging een moedig Kortrijk met 3-1 de boot in.

"Nu zit ik hier opnieuw en moet ik wederom een nederlaag uitleggen", begon Bernd Storck zijn analyse op de persconferentie na de wedstrijd. Het was een frustrerende nederlaag voor Kortrijk, dat gisterenavond zeker niet slechter was dan Westerlo, maar zich wel gewonnen moest geven. "In de eerste helft speelden we goed en creëerden we heel wat kansen, maar toch verliezen we en dat is lastig. We hadden de kansen om te scoren, maar lieten dat na", ging de coach van KV Kortrijk verder. Net voor de rust verwerkte Watanabe een inzet van Kyan Vaesen in eigen doel en zo moest Kortrijk met een onverdiende 1-0-stand gaan rusten.

"We hebben onszelf vandaag gewoon niet beloond. Het team deed er alles aan om hier te komen winnen, maar het mocht niet baten. Bij de 2-0, die we incasseren op een snelle counter, moeten we steviger zijn in de duels. We moeten als winnaar uit één-tegen-één duels komen, en dat deden we te weinig", verklaarde Storck. "Wat positief is, is dat we kansen bleven creëren. Na de aansluitingstreffer van Bruno hadden we nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar spijtig genoeg lieten we het na om te scoren. Westerlo heeft een hoop kwaliteiten in de aanval en zo konden ze een derde doelpunt maken. Spijtig genoeg moeten we nu terugkeren naar Kortrijk zonder punten, want het had andersom kunnen zijn", besloot Storck op de persconferentie.