Geen wedstrijdbal, maar wel de drie punten voor matchwinnaar Kyan Vaesen: "Ik vond dat ik er drie gemaakt had"

KVC Westerlo kreeg vandaag bezoek van KV Kortrijk. De Kemphanen konden rekenen op een uiterst efficiënte Kyan Vaesen.

Eenvoudig was het allerminst, maar Westerlo wist vanavond toch de volle buit te pakken tegen KV Kortrijk. De Kerels kwamen net voor de rust op achterstand nadat Kyan Vaesen aan de tweede paal opdook en Tsuyoshi Watanabe tot een own-goal dwong. Nadien scoorde Vaesen nog twee keer, maar het eerste doelpunt kwam dus niet op zijn naam. "Ik vond dat ik er drie gemaakt had vandaag, maar goed, de drie punten zijn binnen en dat is het belangrijkste", vertelde de nuchtere Kyan Vaesen na de wedstrijd.

"We hadden het lastig, zeker in de eerste helft. We verloren veel te veel tweede ballen en duels. Die 1-0 vlak voor de rust kwam dan ook zeer gelegen. Tijdens de rust hebben we de koppen bijeengestoken en proberen bij te sturen", ging Vaesen verder. Kortrijk kwam enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar een kwartier voor tijd maakte de spits van Westerlo met de 3-1 een einde aan de wedstrijd. "Het is een fijn gevoel dat we nu de andere ploegen onder druk zetten met deze overwinning. Nu moeten we week per week alles bekijken en het doel blijft de Europe play-offs. Vandaag hebben we al een goede stap gezet, nu moeten we zo verderwerken", besloot Vaesen. Volgende week moet Westerlo op bezoek bij KV Oostende, een andere degradatiekandidaat die vandaag gelijkspeelde tegen KAS Eupen.