Zes(!) ferme optaters: zwierig Gent en magistrale Orban tellen zwalpend Zulte Waregem helemaal uit

Voor Zulte Waregem was het stilaan vijf voor twaalf in de strijd tegen degradatie, terwijl KAA Gent moest winnen om in het spoor van Club Brugge te blijven met oog op play-off 1. Hoogspanning aan de Gaverbeek dus.

Hein Vanhaezebrouck had heel wat onzekerheden vooraf qua blessures, maar onder meer Kums raakte wel speelklaar. In doel nam Paul Nardi opnieuw zijn plaats in. Mbaye Leye verwees Sissako naar de bank en koos voor Novatus Miroshi in de basiself.

Hoek van de klappen

In een interessante eerste helft moest Zulte Waregem qua veldspel niet echt onderdoen voor de Buffalo's, via Vossen en Gano kreeg het zelf een paar kansjes. Maar als je in de hoek zit waar de klappen vallen ... Hoeveel kan een mens aan?

Je kan nog meer gaan schaven aan je elftal en aan je manier van werken als bij het betere raclette-werk, als je telkens de kaas van je brood laat stelen weet je dat het moeilijk wordt. Hoeveel incasseringsvermogen kan een ploeg hebben?

Fadera miste op een strakke flankvoorzet aan de ene kant, aan de overkant lieten Piatkowski (aangever) en De Sart (afwerker) zien hoe het wél moet. Een minuut later maakte Castro-Montes er met een knap schot uit de tweede lijn zelfs 0-2 van.

Orban-show

Het juiste knopje vinden dan maar? Essevee kwam vurig uit de kleedkamers en Derijck kon snel staalhard binnenkoppen. En op een voorzet van Ndour had ook Vossen de netten weten te doen trillen. Maar dat incasseringsvermogen dus?

Meteen na de 1-2 schotelden Sormo en Fila met een misverstand de 1-3 voor aan Gift Orban, die met een licht gegeven (ook dat nog!) vrije trap na de 2-3 zijn tweede van de avond mocht maken. Zinho Gano mikte aan de overkant van dichtbij tegen de lat, Orban zelf maakte snel zijn hattrick rond én maakte er uiteindelijk zelfs vier - als door de boter.

Essevee slikte voor deze wedstrijd al 61 doelpunten, tegen Gent kreeg het er dus opnieuw zes(!) in het mandje. De Buffalo's blijven in de nek hijgen van Club Brugge en hebben met Gift Orban een echte topper in huis gehaald, voor Zulte Waregem begint het er heel vies uit te zien onderin.