Hein Vanhaezebrouck drijft de prijs van Gift Orban naar recordhoogte

Gift Orban is een fantastische aankoop gebleken voor KAA Gent. Tegen Zulte Waregem legde hij er maar liefst vier in het mandje.

KAA Gent mag zich in de handjes wrijven met de komst van Gift Orban. De wintertransfer maakte al heel snel duidelijk dat hij een schot in de roos is.

Sportief zeker, maar ook financieel moet hij een voltreffer worden. Er werd al gesproken van een verkoop aan twintig miljoen euro volgende zomer.

Hein Vanhaezebrouck ging al lachen een stap verder. “Veertig miljoen! Al mag het ook vijftig miljoen zijn”, liet hij weten na de match tegen Essevee.

Zover zal het wel niet komen, maar dat KAA Gent gaat cashen op Gift Orban staat nu al als een paal boven water.