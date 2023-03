Vanhaezebrouck had het allang gezien, maar moest zijn routiniers overtuigen: "Zij wilden het Orban niet laten doen"

Gift Orban is de man van het moment. Negen goals in acht wedstrijden, waarvan vier tegen Zulte Waregem. Eén daarvan was ook een fantastische vrije trap.

Normaal zijn die weggelegd voor Sven Kums of Alessio Castro-Montes, maar deze keer mocht de Nigeriaanse sensatie zich achter de bal zetten. Met het gekende succes... "Ik zeg al drie weken dat Gift ze moet trappen, maar we hebben andere specialisten die vonden dat het nog niet aan Orban was. Nu hebben ze hem eindelijk eens laten trappen", zei Hein Vanhaezebrouck over zijn nieuwste goudhaantje. Orban, die in de kleedkamer ook meteen goed lag, wou zich niet opdringen. Al wist hij wel dat hij het kon. "Ik denk wel dat ik er nog ga mogen trappen nu", zei hij met een knipoog.