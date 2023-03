Gift Orban mag het komen uitleggen na vier(!) goals, Hein Vanhaezebrouck blijft kritisch met duidelijke opmerking

Niet één, niet twee, niet drie maar vier doelpunten maakte Gift Orban tegen Zulte Waregem. En dus mocht hij de wedstrijdbal mee naar huis nemen.

"Voor mij is het de eerste keer dat ik de wedstrijdbal mee mag nemen naar huis", aldus de goalgetter van dienst na de partij.

"Als professional maakte ik nog nooit een hattrick, nu is het voor de eerste keer. En dan meteen vier, dat is heel mooi. Het belangrijkste is de overwinning."

"We hebben vertrouwen getankt met deze overwinning. De vrije trap? Op training gaan ze goed binnen, maar als nieuwe speler mag je niet te snel te veel eisen. Nu heb ik er eens eentje mogen trappen en het leverde meteen op."

Coach Hein Vanhaezebrouck liet zich duidelijk uit over de zaak: "Gift Orban is een fenomeen, maar we hebben hem in de eerste helft bijna niet gezien. In die twee doelpunten zit hij ook niet tussen. Maar hij weet het doel staan en scoren is voor hem spielerei: met links en rechts kan hij het."