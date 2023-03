Leye en Derijck zijn bijzonder kritisch na nieuwe zware opdoffer met doelpunten in geschenkverpakking

Zulte Waregem speelde geen slechte eerste helft tegen KAA Gent, maar uiteindelijk ging het helemaal kopje onder en slikte het liefst zes doelpunten.

"We waren redelijk goed begonnen en tot de 0-1 zag het er goed uit", aldus Timothy Derijck in een reactie na de wedstrijd.

"We zijn nog een paar keer goed teruggekomen, maar we slikken tegendoelpunten die een prototype zijn voor hoe we er nu voorstaan. We hebben écht doelpunten weggegeven, dat kan gewoon niet."

© photonews

"Het was veel en veel te makkelijk. Je mag het niet op zo'n manier blijven weggeven. We gaan het met z'n allen moeten doen."

Ook coach Mbaye Leye zag het met lede ogen aan: "Een remake van de wedstrijd tegen Leuven was het. We laten de tegenstander zelf in de wedstrijd komen door onze fouten. De eerste 35 minuten kwam Gent niet in zijn spel en gaven we niets weg."

Fouten gemaakt

"Het loopt niet goed voor ons in beide rechthoeken en dat moet als je wil vechten tegen degradatie. Hoe we zowel na de 1-2 als na de 2-3 snel een doelpunt slikken? Dat kan gewoon niet."

"We hebben allemaal fouten gemaakt. Zo'n fouten? Dat kan niet. Bij gewone spitsen slik je er dan twee, bij een Gift Orban zijn er dat dan meer dan twee."