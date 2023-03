Union pakt volle buit op het veld van Racing Genk en gooit titelstrijd weer helemaal open

Enkele weken geleden leek het niet zo maar de titelstrijd ligt weer helemaal open. Leider Racing Genk ging zondagnamiddag met 1-2 onderuit tegen eerste achtervolger Union en ziet zo de Brusselaars samen met Antwerp gevaarlijk naderen in de stand.

Wervelend begin

Na 5 minuten in de topper konden we al twee grote kansen noteren. Samatta mocht als eerste aanleggen toen hij zich goed wegdraaide maar zijn schot was te centraal om Moris te bedreigen. Aan de overkant kwam Union er snel uit met Boniface en Vertessen. Die tweede kon aanleggen om te trappen, Vandevoordt bracht redding.

© photonews

Daarna nam de thuisploeg duidelijk de bovenhand onder aanvoering van kapitein Heynen maar ook met veel bedrijvigheid van onder andere El Khannouss en Paintsil.

Loon naar werken

Uiteindelijk kreeg de leider loon naar werken en wat meeval toen de bal op de stip ging. Heynen raakte de arm van Van der Heyden die zijn arm wel naast het lichaam hield maar ook met dat lichaam naar de bal ging. heynen zette zich zelf achter de bal en maakte de 1-0.

© photonews

Even later combineerde Genk er prachtig door in de omschakeling met Munoz als eindstation. Maar de VAR zorgde ervoor dat het feestje vroegtijdig werd afgebroken wegens buitenspel van de rechtsachter.

Uppercut voor rust

Ook na de voorsprong bleven de Limburgers de betere ploeg maar op twee minuten tijd werd ze koud gepakt vlak voor het rustsignaal. Nieuwkoop kwam uit de rug van Arteaga om de gemeten voorzet van Adingra in doel te koppen. Even later deed Adingra zelf de netten trillen met een fraai geplaatst schot in de verste hoek.

© photonews

Niet Genk maar wel Union kwam als beste ploeg uit de kleedkamer. Senne Lynen had ook de 1-3 aan zijn voeten maar de middenvelder besloot hard over het doel van Maarten Vandevoordt.

Langzaam maar zeker probeerde de thuisploeg het evenwicht te herstellen maar dat lukte maar lastig in een tweede helft die bol stond van de onderbrekingen door opstootjes en eventuele (schijn)blessures.

Opnieuw afgekeurd

Een kwartier voor tijd leek Genk dan toch langszij te komen na een kopbal van Munoz die onderweg nog werd aangeraakt door McKenzie maar opnieuw stak de VAR er een stokje voor. De bal ging namelijk via de hand van McKenzie in doel.

© photonews

Tot een echt slotoffensief kwam het niet meer. Enkele weken na thuis te hebben verloren van Antwerp, verliest Genk nu dus ook van die andere achtervolger Union. Twee wedstrijden waarin efficiëntie de bovenhand nam. Genk zien de Brusselaars terugkomen tot op 5 punten in het klassement.