René Vandereycken ergert zich aan opvallend talent van Union SG

Union SG heeft zondag leider KRC Genk opzijgezet. De troepen van trainer Karel Geraerts speelden het slim uit, tot frustratie van velen.

Genk kwam op voorsprong tegen Union, waarna de Brusselaars vol aan de bak moesten. Ze lieten de bal goed gaan en dat leverde hen uiteindelijk twee doelpunten op.

Na de vervanging van Teddy Teuma liep het allemaal veel stroever. Geen rust meer in het spel, maar toen ook werd duidelijk dat Union SG een match kan domineren zonder te voetballen.

“Ze Trapten de bal bewust in het wilde weg omdat Teuma er niet meer bij was, of was het omdat ze gewoon veel te vermoeid waren na die zware Europese wedstrijd en verre van ideale terugreis?”, vraagt René Vandereycken zich af in Het Nieuwsblad.

Dat ergerde de analist en ook KRC Genk. “Foutjes maken, tijd winnen… Ook dat kunnen ze. En dat moet kunnen, zolang de scheidsrechter er genoeg tijd bijtelt. In mijn ogen heeft Verboomen veel te weinig geel getrokken. Aan beide kanten.”