Aan dit soort strafschoppen moet toch iets gedaan worden? "Volgens mij keek de ref naar een andere wedstrijd"

We konden ons zondagmiddag gevoelsgewijs verplaatsen naar Siebe Van der Heyden. De verdediger van Union kreeg een penalty tegen nadat de bal tegen zijn hand kwam. Maar hoe de ref en de VAR daar een penalty in zagen?

De regel zegt dat het een penalty is "als het lichaam op onnatuurlijke wijze groter gemaakt wordt" of "er een beweging naar de bal is". In het geval van Van der Heyden werd geen van beide gedaan. Zijn arm was tegen zijn lichaam.

“Ik vind het spijtig dat er zo’n penalty weggegeven wordt”, zuchtte Van der Heyden. “Ik weet niet waar ik mijn handen moet steken. Ik heb geen broekzakken, daar kan ik ze alleszins niet insteken. Ik vind het héél spijtig dat er zo gefloten wordt. Ik heb een uitleg gekregen van scheidsrechter Nathan Verboomen op het veld en hij zei dat ik mijn hand bewoog. Volgens mij keek hij naar een andere wedstrijd."