Trésor nuanceert 5/15 en naderende concurrentie: "Zitten niet met een probleem"

Geen nieuwe assist voor Mike Trésor na het duel tegen Union, al had het er wel ingezeten.

Eénmaal was hij goed voor de pre-assist en eenmaal voor een assist maar telkens kwam de VAR tussen om twee doelpunten van Racing Genk af te keuren. Eentje voor buitenspel, de andere voor hands. Bij tegenstander Union ging het leer er iets vlotter in. Na 40 minuten hadden de bezoekers nog neit veel getoond maar enkele minuten later stond het toch 1-2.

Genadeloos

"Ze straffen twee foutjes meteen af", beseft Genk-speler Mike Trésor maar al te goed. "Na hun goals speelden ze in een lager blok. Het is in normale omstandigheden al lastig genoeg om tegen Union te spelen en dat werd nu nog wat moeilijker. Ze wachtten op de counter na die voorsprong en hadden al getoond dat ze niet veel nodig hebben om te scoren."

Titelrace

Met nog 5 wedstrijden te gaan in de competitie houdt Racing Genk 5 punten voorsprong op Union. Met een mindere 5/15 zien ze de Brusselaars op enkele weken tijd wel heel dichtbij komen. Bovendien nadert ook Antwerp in de stand.

"Maar we hebben als ploeg geen problemen na die 5/15, enkel werkpunten. We geven het zelf weg, het is dan ook aan onszelf om daaraan te werken en beter te doen", klinkt het.