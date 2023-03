Union-spelers eerlijk na overwinning op het veld van Racing Genk: "Kwamen overal tekort"

In enkele minuten tijd boog Union een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. En die hielden de Brusselaars vast op het veld van RC Genk.

Na de 3-3 op het veld van Union Berlin afgelopen donderdag heeft Union de topper tegen RC Genk kunnen winnen. "Echt chapeau voor onszelf als ploeg", klinkt het bij middenvelder Senne Lynen. "De voorbereiding was niet optimaal maar uiteindelijk hebben we ook in het hotel in Duitsland nog oké kunnen slapen", nuanceert Bart Nieuwkoop.

Twee doelpunten vlak voor rust volstonden voor de overwinning bij Union, dat er een lastige eerste helft had opzitten. "We hadden het heel moeilijk, kwamen overal wat tekort en het stond niet goed."

"Door die doelpunten kwamen we toch helemaal terug in de match, twee klassegoals trouwens, en tijdens de rust heeft de coach bijgestuurd. Dat heeft geloond want in de tweede helft stond het veel beter", gaat Lynen verder.

De thuisploeg kon in de tweede helft het overwicht aan balbezit niet omzetten in een overvloed aan kansen. "We zijn echt geen makkelijke en leuke tegenstander om tegen te spelen", beaamt Nieuwkoop. Ik heb ook wel met vlagen gedacht dat het gedaan mocht zijn, zeker na de 75e minuut. Maar we zijn 90 minuten voor elkaar blijven knokken", besluit de Nederlander die goed was voor een doelpunt.