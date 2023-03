Joseph Paintsil heel duidelijk na nederlaag tegen Union: "Winnen is belangrijk, maar..."

Paintsil was zoals vaak een van de meest bedrijvige spelers bij Racing Genk maar hij kon de Limburgers niet aan de zege helpen tegen Union.

"We hebben alles op het veld gegeven en spelen een goede wedstrijd maar met een slecht resultaat", vat Paintsil de 96 minuten samen na Genk-Union. "We hadden het balbezit en de dominantie maar moeten vrede nemen met een onverdiend verlies."

En dat is niet de eerste keer dit seizoen voor Racing Genk, dat herinnert Paintsil zich ook. "Tegen Antwerp was het ook zo. We moeten enorm veel leren uit deze wedstrijden want die zijn enorm belangrijk voor de play offs. Het verschil is nu nog 5 punten. We zullen hard moeten werken en sterker terugkomen", klinkt het.

Nog 5 wedstrijden en dan starten de play offs. Voorlopig nog altijd met een voorsprong voor Racing Genk op de achtervolgers. "Winnen is belangrijk maar in de play offs is het belangrijker."

"In de reguliere competitie is het belangrijk om punten te pakken om in die play offs zo veel mogelijk marge te hebben want zelfs als 4e kan je nog wat doen in die play offs", besluit Paintsil.