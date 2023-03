Referee Department geeft zijn mening over twee cruciale fases in de match van KRC Genk tegen Union

We zijn er ondertussen gewoon aangeraakt. Ook afgelopen weekend waren enkele dubieuze fases waarin de VAR betrokken was. Ook in de topper tussen Genk en Union was dat het geval.

Na 22 minuten kreeg Siebe Van Der Heyden de bal tegen de rechterarm in de zestien. De scheidsrechter fluit strafschop en de VAR steunt de beslissing. “Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR-interventie en geen strafschop omdat de rechterarm van de Union-speler naast zijn lichaam is, een normale positie aanneemt en er geen beweging is van de arm naar de bal”, klinkt het. Twintig minuten voor tijd scoorde Genk. Daniel Munoz kopte naar doel en ging via de arm van McKenzie in doel. Het doelpunt wordt goedgekeurd door de scheidsrechter. “De VAR vraagt een ‘on-field review’ aan en na het zien van de beelden besluit de scheidsrechter het doelpunt niet toe te kennen wegens handspel”, gaat het Referee Department verder. “Een terechte beslissing van de scheidsrechter. Volgens de spelregels is het een overtreding als een speler rechtstreeks scoort na contact met zijn hand/arm, zelfs als dit per ongeluk gebeurt, ook door de doelverdediger.”