Geraerts legt uit waarom Union niet kon winnen van Standard en Westerlo maar wel van leider RC Genk

Een gelijkspel op het veld van Union Berlin, een dag later pas een vliegtuig kunnen nemen en dan winnen op het veld van Genk. Karel Geraerts en Union hebben er een bewogen week opzitten.

"Het was een heel intense wedstrijd na een heel intense week", trapt Union-trainer Karel Geraerts een open deur in op de persconferentie na de wedstrijd.

In de eerste helft leek Union de frisse benen nog op het vliegtuig te hebben gelaten, dat vond Geraerts ook: "Ik verwacht meer van mijn spelers. Meer intensiteit en we stonden ook enkele keren niet goed opgesteld. Gelukkig hebben we dan wel enkele spelers die niet veel nodig hebben om een wedstrijd te beslissen, dat deden ze dan ook."

Ik verwachtte in eerste helft meer van mijn spelers

Genk moest in de tweede helft komen en had wel het meeste balbezit maar het kon midner kansen bij elkaar voetballen dan verwacht werd. "Ik had tijdens de rust de pionnetjes wat anders gezet waardoor Genk angenoeg een hele tweede helft ongevaarlijk was."

"Vooral mentaal hebben we vandaag ook heel veel kwaliteit getoond. Tegen Westerlo en Standard namen we onze kansen niet, nu wel. Dat is het verschil en dat is de reden waarom we nu wel kunnen winnen."

Titelrace

De strijd om de titel ligt weer helemaal open nu Union tot op 5 punten is genaderd maar Geraerts wil nog niet te ver uitweiden over mogelijke titelkansen. "Er zijn nog 5 wedstrijden in de reguliere competitie waarin nog heel wat zal gebeuren qua puntenaantal. Na die 5 wedstrijden zullen we de analyse wel maken", besluit hij.