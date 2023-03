Anthony Moris heeft wat te zeggen op de kritiek over Union SG

Union SG had het in de eerste helft moeilijk tegen KRC Genk. Doelman Anthony Moris weet hoe dat komt.

Union SG was in de eerste 35 minuten van de wedstrijd op zoek naar zichzelf. Doelman Anthony Moris heeft daar een perfecte verklaring voor klaar.

“We zoeken geen excuses, maar als de wedstrijden met grote intensiteit elkaar snel opvolgen zoals bij ons, is het logisch dat je in het begin even moet zoeken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Na de rust werd er tactisch ingegrepen. Het spel was lang niet zo mooi meer, maar wel dodelijk efficiënt om de voorsprong vast te houden. “Met twee verdedigende middenvelders konden we Genk beletten om nog veel kansen te creëren. Dat we veel minder balbezit hadden? Je m'en fous. Dat kan mij niets schelen.”

Het tijdrekken stoorde vriend en vijand. “Maar dat hoort bij het spel. Ik ga toch niet al lopend naar een bal gaan, toch? Er is meer ervaring dan vorig seizoen. We blijven kalmer in zulke situaties.”