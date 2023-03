STVV-doelman wikt en weegt zijn woorden nauwkeurig over bepalende VAR-tussenkomst: "Veel geluk voor Mechelen"

STVV voelt zich niet voor het eerst benadeeld en daar heeft de VAR weer veel mee te maken. Doelman Daniel Schmidt bleef wel voorzichtig in zijn bewoordingen.

Tot verbazing van nagenoeg het hele stadion kreeg STVV in de slotfase een penalty tegen op het veld van KV Mechelen na handspel van Hara. "De scheidsrechter gebaarde dat de elleboog van Daichi Hara omhoog ging", had het Japanse sluitstuk het over de communicatie van ref Wim Smet na het bekijken van de beelden. "Zelfs de spelers van Mechelen waren verrast. Ze hadden veel geluk. Voor hen zijn het natuurlijk heel belangrijke punten."

Sint-Truiden schreef al eens een open brief na de uitsluiting van Koita tegen Gent. Het is dus de vraag wat ze nu nog kunnen doen. In elk geval is het voor de spelers geen sinecure om met zulke beslissingen om te gaan. "Ik weet niet wat ik er over moet zeggen, het is moeilijk om de woorden te vinden."

0-0 match

Begrijpelijk, ook aangezien iedereen in Mechelen wel met een gelijkspel had kunnen leven. "Ik dacht dat het een 0-0 match was. Ik heb tenminste mijn job gedaan. We lieten hen niet voetballen, defensief hebben we het goed gedaan." Een magere troost voor de Kanaries.