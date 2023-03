Vrije trappen zorgen voor ferme opsteker voor De Mil en Club Brugge met oog op play-off 1

Club Brugge en Standard stonden voor een héél belangrijk duel op Jan Breydel. Een ticket voor de Champions play-off stond op het spel. Hoogspanning dus, maar leverde het ook goed voetbal op?

Bij Club Brugge werd Scott Parker deze week de laan uitgestuurd, waardoor Rik De Mil de honneurs mocht waarnemen tegen Standard. De coach van blauw-zwart gaf vooraf aan niet te veel te zullen wisselen, maar gaf met Jorne Spileers (in plaats van de geschorste Mechele) en Mats Rits wel twee man de kans.

Debuut Spileers

Ronny Deila van zijn kant had na een 7 op 9 de wind in de zeilen en koos voor dezelfde elf die ook Westerlo klopten vorige week. In doel dus ook Arnaud Bodart, die uiteindelijk een schorsing met uitstel kregen na zijn late rode kaart vorige week.

© photonews

© photonews

In een nerveuze eerste helft was het duidelijk dat er voor beide ploegen toch wel wat stress op de match zat. De thuisploeg begon met de meeste druk, maar gaandeweg konden de Rouches het evenwicht wel herstellen.

Niet dat het tot grote kansen leidde. Lang trapte de grootste naast, aan de overkant bleek de grootste kans uiteindelijk buitenspel. Dat we gingen rusten met een brilscore was niet eens zo onlogisch: 0-0 en de zoektocht naar beterschap.

Vrije trappen maken verschil

Odoi was wel al moeten komen invallen voor de geblesseerde Mata, op het uur maakte hij een fout. Dussenne kopte de vrije trap te centraal, een paar minuten later liet Jutgla op een vrije trap van Lang zien hoe het wél moet: 1-0 voor blauw-zwart.

© photonews

© photonews

De Rouches moesten daarna komen, maar misten stootkracht en op een aantal pogingen van Donnum & co stonden Mignolet en Sylla altijd paraat. Aan de overkant schilderde Bjorn Meijer een vrije trap heerlijk binnen en zo was de match gespeeld.

Een opsteker voor Club Brugge, dat zijn debuut onder De Mil niet miste en zo de kansen op play-off 1 meer dan gaaf houdt. De kloof met Standard is vier punten geworden, Gent speelt straks nog op bezoek bij Zulte Waregem.