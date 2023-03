Rik De Mil legt uit hoe het nu verder moet: trainer of assistent?

Rik De Mil stoomde Club Brugge deze week klaar voor het duel met Standard. Nu is het uitkijken of zijn opdracht verlengd wordt of er toch een nieuwe trainer komt.

Rik De Mil zorgde dat er weer vuur in het elftal van Club Brugge zat. Het was niet top, maar dat kan je ook niet verwachten op zo’n korte tijd. Na afloop van het duel tegen Standard wou De Mil niet veel kwijt over de kwestie. “Ik voelde enorm veel steun, waardoor ik me erg relaxed voelde. En ik heb mij absoluut geamuseerd”, klonk het. “Ik heb geen enkel idee of ik nu moet doordoen. Zoals elke week zullen we samenzitten met het bestuur en alles goed analyseren.” De kans lijkt groot dat Club Brugge het seizoen met De Mil uitdoet en voor volgend seizoen een nieuwe trainer zoekt voor het A-elftal.