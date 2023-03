Bestuur van Standard reageert laconiek op interesse van Club Brugge voor Deila

Standard verloor afgelopen zondag in de Jupiler Pro League met 2-0 van Club Brugge. In de rand van de wedstrijd was ook veel te doen over de interesse die blauwzwart zou hebben voor Ronny Deila.

Meteen na het ontslag van Scott Parker was te horen dat Club Brugge gecharmeerd was door Ronny Deila, momenteel aan de slag als trainer van Standard. De kans dat hij nu meteen weggeplukt zou worden lijkt klein, maar mogelijk heeft Club Brugge wel de nodige interesse om hem voor volgend seizoen aan te stellen. Bij Standard reageren ze nogal laconiek op de geruchten. “Hij tekende voor drie seizoenen”, vertelt CEO Pierre Locht in La Tribune op de RTBF. “Hij heeft doelstellingen op korte termijn, maar ook richting de voorbereiding op volgend seizoen.” Toch beseft Locht ook dat een vertrek richting Brugge tot de mogelijkheden behoort. “We weten niet wat er in het voetbal kan gebeuren, maar we gaan zeker niet anticiperen op een vertrek. Het huidige succes is te danken aan Deila, maar ook niet aan hem alleen.” Locht verwijs onder andere naar Fergal Harkin die als sportief directeur een groot aandeel in het beleid heeft. Deila en Harkin zijn vrij close, waardoor dat ook een extra troef kan zijn om aan te blijven als trainer van Standard.