Mats Rits blij met zege van Club en De Mil: "Dit wil hij zien én dat hebben we ook getoond"

Club Brugge heeft zijn eerste match na het ontslag van Scott Parker gewonnen met 2-0 van Standard. Onder meer Mats Rits mocht weer rekenen op een basisplaats.

Na zijn kruisbandblessure kon Mats Rits begin januari eindelijk weer spelen. Onder Scott Parker kreeg Rits twee keer een basisplaats, bij Rik De Mil kreeg Rits meteen zijn kans.

Rits sprak ook over de invloed van de nieuwe coach. "Hij wil graag een ploeg zien die er vol voor gaat. Dat hebben we getoond", zegt Rits op de clubwebsite.

"Je kan wel een trainerswissel doorvoeren, maar het is ook een verantwoordelijkheid van de spelers en daar hebben we over gepraat. Hopelijk zijn we nu vertrokken", zegt Rits nog.

No sweat, no glory gezien

Club herleefde onder De Mil vindt Rits. "Ik ben vooral blij dat we als ploeg onze kop ervoor hebben gelegd en alles gegeven hebben. Zoals de leuze ‘No sweat, no glory’ dat hebben we gezien."

"Je kan niet verwachten dat je de allerbeste wedstrijd speelt, dat wisten we zelf ook. De enige manier om hieruit te geraken, is alles geven op het veld. Het goede voetbal volgt wel."