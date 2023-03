🎥 Philip Zinckernagel spreekt schande van beslissing scheidsrechter na stevige tackle van Odoi

Denis Odoi kreeg net voor het uur een gele kaart na een tackle op de enkel van Dönnum. Bij Standard begrijpen ze niet dat Odoi geen rood kreeg.

Denis Odoi startte in de eerste van Rik De Mil als coach op de bank, maar mocht net voor de rust invallen voor de geblesseerde Clinton Mata.

Op het uur ging Odoi stevig door op de enkel van Aron Dönnum. Hij kwam er vanaf met een gele kaart. Bij Standard begrijpen ze niet dat Odoi niet van het veld werd gestuurd. Standard-coach Deila ging na de match nog naar scheidsrechter Visser.

Geen consistentie in beslissingen

"Dit is duidelijker dan al mijn rode kaarten dit seizoen. Het is veel erger dan wat ik deed in Eupen, waar ik mijn tegenstander niet eens zag. Hier is het opzettelijk. Ook hier is er geen consistentie", zegt Philip Zinckernagel bij DH Sport.

Zinckernagel kreeg in november tegen Eupen wel rood en kreeg toen ook twee speeldagen schorsing. "Het is gek dat Odoi niet werd weggestuurd voor zijn tackle op Aron", zei Zinckernagel nog.