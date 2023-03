OH Leuven pakt zuinig de zege bij Charleroi, thuisfans laten zich weer negatief opmerken

OHL heeft gewonnen op het veld van Charleroi. De thuisploeg was wel de betere ploeg, maar was gewoon niet efficiënt genoeg. De Charleroi-fans lieten zich weer eens negatief opmerken.

Charleroi en OH Leuven maken allebei nog kans op de top acht en dus was deze match belangrijk voor wie daar nog ambitie voor had. Charleroi startte het best aan de match met onder meer een kopbal van Badji tegen de paal en twee keer schot van Heymans in de eerste tien minuten.

Eén kans is genoeg voor OHL

Maar defensief schortte er wel wat bij Charleroi. Met één lange bal werd Al-Tamari diep gestuurd, die ontdeed zich van zijn tegenstander Knezevic en de Jordaniër schoot in de korte hoek voorbij Koffi. De eerste kans ging meteen binnen na 16 minuten voor OHL.

Charleroi bleef niet bij de pakken zitten, maar verloor wel geblesseerd Van Cleemput. Badji geraakte niet voorbij Cojocaru, die de bal van de lijn haalde en controleerde de bal dan ook nog eens slecht. OHL dook met een voorsprong de rust.

Ook na rust geen efficiëntie bij Charleroi

Charleroi ging ook in de tweede helft op zoek naar een goal, maar die vond het niet. De grootste kans was voor Vakoun Bayo, maar de Charleroi-spits kopte toch nog naast.

Cojocaru krijgt een hard projectiel tegen zijn hoofd. Scheidsrechter Van Driessche legt het spel stil en stuurt iedereen naar binnen.



79' | 0-1 | #CHAOHL — OH Leuven (@OHLeuven) March 10, 2023

De storm van Charleroi ging nadien wat liggen, maar zo'n kwartier voor tijd vonden de supporters van Charleroi het nodig om zich weer negatief te laten opmerken, niet voor het eerst dit seizoen.

OHL-doelman Cojocaru kreeg na tijdrekken en een gele kaart een muntstuk tegen zijn hoofd vanuit de Charleroi-aanhang. Scheidsrechter Van Driessche twijfelde niet stuurde iedereen voor vijf minuten naar binnen, uiteindelijk duurde het zo'n 10 minuten.

Na de onderbreking maakte Charleroi niet heel veel meer klaar, vooral de efficiëntie ontbrak. Charleroi ziet OHL over zich springen in de stand dankzij de 0-1 zege. OHL komt tot op één punt van de achtste in de stand, Cercle Brugge.