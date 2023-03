"Voor dezelfde situatie doen ze er in Brugge 11 minuten bij": de tirade van Felice Mazzu na Charleroi-OHL

Felice Mazzu was teleurgesteld en ook wat gefrustreerd na de 0-1 nederlaag van Charleroi tegen OH Leuven. Vooral over de weinige blessuretijd in de tweede helft klaagde Mazzu.

Na twee zeges op rij en een reeks van vijf wedstrijden zonder nederlaag beleefde Charleroi vrijdag een serieuze tegenvaller tegen OHL. Het ontbrak Charleroi vooral aan efficiëntie en het ziet daarmee ook een mogelijke top acht uit zijn handen glijden.

Felice Mazzu legde na de match vooral de nadruk op de 5 minuten extra tijd die er bij kwamen. "Er waren vijf wissels per team, er was Leuven die de wedstrijd vertraagde, er was de tijdwinst van de OHL-doelman..."

Inconsistentie van reglementen

"Ik geef nooit kritiek op de scheidsrechter, maar in dezelfde situatie worden er in Brugge elf minuten aan toegevoegd. Maar ik weet niet of we met meer tijd wel hadden kunnen scoren", zei Mazzu.

"Het is niet vanwege de scheidsrechter dat we de kansen hebben gemist of dat we het tegendoelpunt hebben weggegeven, maar er is een inconsistentie in de toepassing van de reglementen", besloot Mazzu.