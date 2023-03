Match van Charleroi alwéér stilgelegd na wangedrag supporters, Damien Marcq komt met vreemde uitleg

Charleroi heeft voor de tweede keer in 2023 verloren. Maar ook de supporters van Charleroi lieten zich weer negatief opmerken.

Damien Marcq moest na Charleroi-OHL toegeven dat het een frustrerende match was voor de Zebra’s. “We beginnen sterk, maar slikken dan de goal. Maar ik heb mijn ploeg niets te verwijten”, zei Marcq bij Eleven.

Charleroi mist door de nederlaag ook de kans om voorlopig over Cercle Brugge te springen naar de achtste plaats. Het ziet voorlopig zelfs OH Leuven over zich heen springen.

“Met nog vijf wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk”, zei Marcq. Maar met wedstrijden tegen Antwerp, Westerlo, Standard én Racing Genk voor de boeg wordt dat zeker niet gemakkelijk.

Alweer match van Charleroi stilgelegd

De Charleroi-supporters lieten zich nog maar eens in negatieve zin opmerken. OHL-doelman Cojocaru kreeg tien minuten voor tijd een muntstuk tegen het hoofd vanuit de tribune. Scheidsrechter Van Driessche stuurde iedereen voor zo’n 10 minuten naar binnen.

Marcq gaf er een en ietwat vreemde uitleg aan en wou vooral niet uithalen naar zijn fans. “De supporters, ja ze zijn er steeds, misschien soms te fel, maar dat is ook hun kracht. We gaan voor hen tot de laatste match alles geven. Ze verdienen het.”