Ronny Deila toont wie de baas is bij Standard en wijst speler terecht: "Eerste en laatste keer"

Standard ging met 2-0 onderuit tegen Club Brugge. Ronny Deila kon vooral niet lachen met de wissel van Ohio.

Noah Ohio werd de laatste tijd steeds belangrijker bij Standard. In zijn laatste drie wedstrijden scoorde hij één keer en gaf hij drie assists. Maar tegen Club Brugge liep het heel wat minder.

Standard-coach Deila haalde Ohio na tien minuten in de tweede helft naar de kant. De spits was echter verbaads over zijn wissel, vloekte een paar keer en liep dan naar de bank.

Deila wijst Ohio terecht

Maar Deila hield Ohio tegen en riep hem bij zich. Na de match gaf Deila meer uitleg. "We hebben het er in de kleedkamer al over gehad. Ik hoop dat dit de eerste en laatste keer is", aldus de Noorse coach bij DH Sports.

"Ik neem mijn beslissingen als coach, hij neemt zijn beslissingen als speler op het veld. Je moet gewoon loyaal zijn. Hij zal leren van wat er gebeurd is", zei Deila nog.