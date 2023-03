Zinckernagel niet opgezet over veld van Club Brugge: "Enorm frustrerend"

Standard verloor de topper tegen Club Brugge. De Rouches gingen met 2-0 de boot in op Jan Breydel.

De timing zat Standard alvast niet mee. Na het ontslag van een trainer een ploeg in eigen huis moeten bekampen is totaal geen cadeau.

Offensief lieten de Rouches echter veel te weinig zien. Philip Zinckernagel en Aron Donnum dwongen een kansje af, maar dat was het voor de hele wedstrijd.

Zinckernagel was alvast niet te spreken over het veld van Club Brugge. “Het veld was te droog”, verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws. “We konden niet spelen zoals op Sclessin, konden de bal niet snel genoeg laten rondgaan. Enorm frustrerend.”