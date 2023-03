Jonge Bruggeling zorgt voor unieke 100%: "Heb dat nog nooit gedaan in mijn profcarrière"

Club Brugge haalde het in eigen huis met 2-0 van Standard. De jonge Nederlander Bjorn Meijer deed vlak voor tijd de boeken dicht.

Na een fout op Odoi ging Bjorn Meijer achter de bal staan voor de vrije trap. En hij schilderde die perfect voorbij de muur.

Een heerlijk doelpunt, al is de jonge Nederlander blijkbaar niet eens een echte specialist als het gaat over vrije trappen.

"In een wedstrijd met inzet was het heel lang geleden dat ik nog eens een vrije trap nam", aldus Bjorn Meijer in een eerste reactie bij Eleven Sports.

100%

"Om eerlijk te zijn: ik heb er nog nooit eentje getrapt in competitie. Hij ging wel lekker binnen. Goed, nu werk ik ze dus af aan 100%. Dat is een mooi percentage."

Blauw-zwart leeft opnieuw op hoop: "We gingen onderuit in Oostende en dat mocht niet en tegen Benfica wilden we ook meer, dus dit doet deugd. Een ontslag is altijd moeilijk, we draaien de knop om."