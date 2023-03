Fans kirren van plezier, de basis lijkt terug: nieuwe T1 De Mil maakt indruk en legt opmerkelijke keuze uit

Lachende gezichten bij Club Brugge. Dat was lang geleden. Heel lang geleden. "Maar dit is een eerste stap, we zijn er nog niet."

"Ik kan trots zijn op mijn team", aldus Rik De Mil na zijn eerste overwinning als T1 van Club Brugge. "In de eerste helft stonden we te laag en hadden we het lastig met hun druk."

Toch zag de coach van Club Brugge ook positieve zaken: "We waren heel stabiel en verdedigden heel goed. Ons team werkte heel goed samen, waardoor we geen kansen weggaven."

Iedereen er dichtbij

Opmerkelijk: ook voorzitter Bart Verhaeghe liep na de wedstrijd op het veld. "Hij was uiteraard heel tevreden, net als iedereen binnen de club."

"Het is heel belangrijk voor iedereen dat we terugkeren naar de basis. We moeten het samen doen. Bestuur, staf, spelers, supporters, ... Daarom vond ik het belangrijk dat iedereen voor, tijdens en na de match er dicht bij stond."

© photonews

"We zijn nu goed gestart, maar met een overwinning zijn we nog niet uit de problemen. Kijk naar de match tegen Gent en wat er daarna gebeurde. We moeten dus maandag opnieuw vol aan de bak."

"Waar ik de voorbije dagen op gewerkt heb? Vooral een klankbord zijn voor de spelers. Luisteren naar hun eventuele frustraties waar ze mee zaten, wat hun zorgen en verwachtingen zijn. Ik wilde daar naar luisteren en mee aan de slag gaan."

Vraagtekens

"We kunnen die vraagtekens op drie dagen niet wegwerken, maar ernaar luisteren werkt al positief. Ik had ook vele individuele gesprekken. We moeten opnieuw naar de positiviteit gaan, alleen positiviteit kan ervoor zorgen dat we hieruit raken. Dit was een eerste stap."

© photonews

Ook opvallend: De Mil koos meteen voor Jorne Spileers centraal achterin, een 18-jarige speler. "Ik zag hem vaak bezig bij Club NXT en de voorbije weken ook op training."

"Het is een jongen met heel veel voetballend vermogen. Hij was goed bezig op training en bracht kwaliteit, dus was het logisch om hem te zetten. Hij heeft zich getoond, hij was secuur en hij heeft een goede match gespeeld."