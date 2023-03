Anderlecht doet zichzelf wat aan: levensbelangrijke winst, maar veel meer nagelbijten dan nodig was

Anderlecht heeft de match die ze absoluut moesten winnen ook gewonnen. Maar hoeveel kansen ze daarvoor nodig hadden... Uiteindelijk besliste Islam Slimani met twee doelpunten het duel.

Bibberen en beven deden de fans van Anderlecht voor de confrontatie tegen Cercle Brugge. Die vorige confrontaties tegen de Vereniging zaten wel nog ergens in het achterhoofd. Anderlecht kreeg daarin amper ruimte om te voetballen en kreeg een paar ferme oplawaaien.

Zes open kansen

Maar Brian Riemer heeft een oplossing daarvoor gevonden. Hij houdt het veld heel breed zodat Cercle moet kiezen: druk zetten met de kans dat ze snel gepakt worden of in positie blijven en meer veiligheid inbouwen.

© photonews

Paars-wit speelde een heel aardige eerste helft en stond na 8 minuten al op voorsprong. Dreyer schilderde een kort genomen corner op het hoofd van de Algerijn en die maakte het met een buffelstoot af. Maar daarna... Anderlecht had bij de rust altijd gewonnen spel moeten hebben.

© photonews

Verschaeren, Slimani en Dreyer lieten het allemaal liggen. Vier 100 procent kansen! Vooral de voorzet van Amuzu naar de tweede paal had door ofwel Slimani ofwel Murillo altijd de 2-0 moeten zijn. Of Verschaeren die een vrije schietkans kreeg toen Slimani zich heel goed doorzette. Cercle zette daar enkel een schot van Ueda tegenover.

Bijna het deksel

Lof voor Riemer, die een ploeg zonder zelfvertrouwen zover gekregen heeft dat ze weer in elke match in hun kansen geloven. Of het nu Villarreal of Cercle is. Anderlecht overklaste de tegenstander volledig in alle statistieken.

Dreyer en Slimani hadden nog twee grote kansen, maar het bleef bij die 1-0. En dan ineens... Verbruggen loste een bal en Denkey legde... naast. Een Houdini'tje!

In de slotfase zorgde Slimani dan toch voor de verlossende treffer. Opluchting alom in het Lotto Park, want ze staan nu op één punt van de achtste plek, waar Cercle wel nog altijd opstaat.

© photonews