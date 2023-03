Zege van Anderlecht bepaalt niks volgens Degryse: "En dat zit zelfs helemaal niet goed"

RSC Anderlecht klopte Cercle Brugge afgelopen weekend. Daarmee komt paarswit een stap dichter bij play-off 2, maar het is er zeker nog niet.

Het programma van Anderlecht is de komende weken zeker niet van de poes. De resterende matchen in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League kondigen zich als moeilijk aan, met onder andere nog Leuven, Westerlo en leider KRC Genk.

Analist Marc Degryse is er dan ook niet van overtuigd dat play-off 2 zal lukken voor de troepen van coach Brian Riemer. “Ik ga er mijn hand niet voor in het vuur steken dat ze er al zijn”, laat hij in Het Laatste Nieuws optekenen.

Donderdag spelen ze ook nog tegen Villarreal in de Conference League. De kwalificatie lijkt al weg, maar je moet de wedstrijd wel spelen. “Het is wel belastend voor een ploeg met een minder brede kern dan Union. Hun fysieke présence is ook niet zo groot.”