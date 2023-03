Riemer stelde perfecte wedstrijdplan op en was trots na cruciale zege: "Dit had ik hen vooraf gezegd"

Brian Riemer lijkt een schot in de roos te gaan worden voor Anderlecht. De Deen heeft voor elke wedstrijd een duidelijk wedstrijdplan klaar en hij kan zijn spelers ook bewegen om het op te volgen.

Riemer was één en al glimlach na de winst tegen Cercle. "Een topgevoel! We speelden een fantastische match. We verdienden te winnen, waarschijnlijk met meer dan twee goals. Dat geeft wel wat stress als je niet sneller die tweede maakt. Maar waar ik echt trots op ben: hoe we speelden."

Daarin heeft hij gelijk. Onder Riemer maakt Anderlecht weer duidelijke stappen voorwaarts. "Ik heb heel goeie spelers om het wedstrijdplan uit te voeren. Het gaat om kwaliteit. Ik had hen vooraf gezegd dat ze moesten laten zien hoe goed ze waren. Zonder schrik, want dat is niet nodig."

De vele gemiste kansen zorgden wel ook voor wat nervositeit bij de Deen. "Soms heb je van die dagen. Veelal krijg je dan nog een draw, maar we scoorden toch die tweede. Ja, ik zag dat Yari, Anders en Islam niet gelukkig waren na al die gemiste kansen. Maar dat komt wel..."