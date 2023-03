Vertonghen heeft een heel goeie raad voor zijn aanvallers en doet opvallende vergelijking met de match tegen Gent

De reactie van Jan Vertonghen na de winst tegen Cercle Brugge zei alles. De man die al alles meemaakte, sprong een gat in de lucht van vreugde. Deze wedstrijd leefde bij paars-wit.

Vertonghen had immers een slecht gevoel overgehouden aan vorige zondag op Gent. "In tegenstelling tot die match stonden we hier om te vechten voor elkaar", liet hij optekenen. "Cercle is een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Dat is een compliment voor hen."

"Maar onze intensiteit was er vandaag. Vandaag hebben we laten zien dat er een ploeg op het veld staat. Dat zijn de leukste wedstrijden om te winnen. Tegen Gent was het onze minste wedstrijd van het seizoen qua intensiteit, maar dat hebben we donderdag en vandaag rechtgezet."

Anderlecht moest wel heel lang wachten op de beslissing, ondanks een karrevracht aan kansen. "Goh, dat moet je aan de aanvallers vragen", lachte Vertonghen. "Dat is niet mijn schuld. We hebben veel kwaliteiten, maar we moeten iets rustiger blijven in de zestien."