Het seizoen van de doorbraak? Arnstad klopt zelfs landgenoot Haaland in deze statistiek

Kristian Arnstad speelde tegen Cercle Brugge een puike wedstrijd. Het Noorse talent valt niet al te veel op in de groep van Anderlecht, maar dit seizoen lijkt hij toch stilaan op weg naar een basisplaats.

We hadden het zelf nog niet door, maar Arnstad heeft dit seizoen al 39 wedstrijden gespeeld. 35 voor Anderlecht en 4 voor Noorse beloftenselectie. In de competitie stond hij 11 keer aan de aftrap en viel hij 11 keer in.

In de Conference League-kwalificatie stond hij 3 keer in de basis en viel hij 1 keer in. En in de Europese campagne stond hij 7 keer in de basis en 1 invalbeurt.

Daarmee heeft hij van alle Noren in het buitenland het meeste matchen betwist. Weliswaar heeft hij niet de meeste minuten, maar de 19-jarige begint wel zijn stempel te drukken.