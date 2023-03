Ongelooflijke vooruitgang bij Anderlecht-youngster, die al afgeschreven was: "Heel streng voor mezelf"

Killian Sardella was door veel supporters van Anderlecht al afgeschreven. Onder Brian Riemer is hij echter een waardevolle pion geworden. Eentje die ook heel betrouwbaar is gebleken.

Toen Sardella zijn debuut maakte voor Anderlecht was hij 17 en werd hij rechtstreeks van de beloften in het eerste elftal gedropt. Hij maakte enkele fouten en kreeg veel kritiek. "Kijk, ik doe ervaring op", zei Sardella na de match tegen Cercle Brugge.

Bij zijn eerste wedstrijden voelde hij de druk. "Dat is nu veel minder. De coach geeft me veel meer vertrouwen en dat helpt me echt tijdens matchen. Dat ik goed was? Ik ben heel streng voor mezelf. Ik zag ook vandaag nog veel punten waarin ik moet verbeteren. Ik ga de beelden bekijken en ervan leren."

Intussen profiteert hij van de leiding van Jan Vertonghen, maar ook van rustpunt Islam Slimani. "Hij zegt het me dikwijls: 'Als je de bal niet kwijt kan, kijk naar mij en geef maar, ik hou hem wel bij'. Je kan altijd de bal aan hem kwijt. Hij is zo'n meerwaarde voor onze ploeg. En daarbij is het nog een supersympa jongen."