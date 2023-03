Vertonghen moet zich geen zorgen maken: met huidig niveau nog steeds basisspeler bij Rode Duivels

Vrijdag maakt Domenico Tedesco zijn eerste selectie bekend. We durven nu al ons hand in het vuur steken dat Jan Vertonghen daarbij is. Na het afhaken van Toby Alderweireld moet hij de jeugd op sleeptouw nemen, net zoals hij bij Anderlecht doet.

Bij Anderlecht heeft Vertonghen iets nieuw geleerd: in een 4-4-2, omringd door allemaal tieners, moet hij nog meer verantwoordelijkheid opnemen dan hij gewend is. Vertonghen stond eerst wat twijfelachtig tegenover zijn centrale rol, maar amuseert zich nu weer. Hij leidt, geeft het voorbeeld en grijpt in waar nodig is. Zo'n echt verlengstuk van een coach op het veld. Dat is ook wat Tedesco zal nodig hebben. De iets introvertere De Bruyne komt daar niet voor in aanmerking. Het lijkt ons dat deze Vertonghen nog altijd zijn basisplaats zal beet hebben onder de nieuwe bondscoach. Vertonghen is verdedigend amper op een foutje te betrappen. Als hij indribbelt, creëert hij telkens ook een overtal op het middenveld en zijn passes zijn nog steeds heel goed gericht. Na het WK heeft hij een klik gemaakt en dat wordt bijzonder geapprecieerd bij Anderlecht.