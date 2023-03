Brian Riemer legt uit of er een toekomst is voor Slimani bij Anderlecht

Met Islam Slimani heeft RSC Anderlecht een matchwinnaar in huis gehaald. En dat terwijl de verwachtingen niet echt hoog waren.

Op de slotmomenten van de wintermercato haalde RSC Anderlecht Islam Slimani binnen. Niet de spits die paarswit wou, want die trok uiteindelijk naar KRC Genk.

De zoveelste keus van Anderlecht ontpopte zich echter tot een speler van goudwaarde. “Elke coach zou zich in de handen wrijven met een spits van dat kaliber in de rangen. Hij is echt een beest op het veld én een mentor voor de jonge gasten”, zegt Brian Riemer over Slimani.

En Riemer zou hem maar al te graag houden. “Natuurlijk wil ik dat hij blijft. Maar het is aan de club en aan Slimani zelf om uit te maken of beide partijen met elkaar verder willen.”