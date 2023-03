Bij Cercle snapten ze er geen snars van en kijken ze naar de arbitrage na verlies in Anderlecht

Cercle Brugge verloor zondag van rechtstreekse concurrent Anderlecht. Na de wedstrijd ging het bij de Vereniging echter over één bepaalde fase waarin ze een penalty hadden verwacht.

Cercle Brugge-coach Miron Muslic zag in de tweede helft - en bij een 1-0-stand - een duidelijk overtreding van Verschaeren. "Ik begrijp niet waarom we geen penalty krijgen daarvoor", aldus Muslic. "Het was een duidelijk foutieve tackle op de enkel van Abu Francis."

Verschaeren leek wel eerst de bal te raken. Muslic kon wel toegeven dat zijn ploeg geen punten verdiende. "Ze hebben verdiend gewonnen. Ik heb geen enkel probleem om dat toe te geven. Zonder Warleson was de wedstrijd al veel langer gespeeld."

Cercle had nochtans acht wedstrijden zonder nederlaag op zijn conto. "Kijk, toen ik overnam hadden we zes punten en streden we tegen degradatie. Nu staan we achtste... We konden vandaag ons spel niet spelen. Ik denk dat mijn jonge ploeg wat onder de indruk was van de sfeer in dit stadion."