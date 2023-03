KAS Eupen en KV Oostende verwennen fans met absoluut doelpuntenfestival in spannende degradatiekraker

KAS Eupen en KV Oostenden maakten zich Am Kehrweg op voor een heel erg belangrijk duel in de kelder van het klassement. Of dat spektakel zou opleveren? Amai!

KAS Eupen telde 26 punten, KV Oostende 23. Voor beide ploegen stond er in de strijd tegen degradatie dan ook heel veel op het spel. En dus wilden beide ploegen er stevig tegenaan gaan in een match op leven en dood. Kapitein Anton Tanghe ging vooruit in de strijd, maar flirtte daardoor meermaals met de uitsluiting en vlak voor rust kreeg hij als laatste man de rode kaart, waardoor KV Oostende meer dan een helft met meer dan tien verder moest. Verder kunnen we het hier eigenlijk alleen maar over doelpunten hebben, want het werd een waar doelpuntenfestijn in de Oostkantons. Ambrose maakte er snel 0-1 van vanop de stip voor Oostende, maar via Gassama werd het 1-1 bij de pauze. Na gepruts achterin bij Eupen kon Oostende opnieuw op voorsprong komen via Ndicka, in dolle minuten maakte daarna eerst Prevljak gelijk en vervolgens zette Hornby de Kustboys opnieuw op voorsprong: 2-3 met nog een halfuur te spelen. KAS Eupen had de boodschap begrepen en ging daarna heel veel druk zetten. Hubert moest meermaals de meubelen redden, maar via Lamber en Charles-Cook leek de thuisploeg alsnog op weg naar de overwinning. Tot in minuut 96 een laatste corner voor Oostende toch nog de 4-4 opleverde. Beide ploegen schieten daar eigenlijk weinig mee op, Zulte Waregem kan op zondag tegen Gent proberen te profiteren van de situatie.