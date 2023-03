Bernd Storck geeft uitleg bij de bizarre wissel van Mehssatou

KV Kortrijk verloor met 3-1 van Westerlo. Coach Bernd Storck was achteraf enorm ontgoocheld.

KV Kortrijk speelde geen slechte partij op bezoek bij Westerlo. De troepen van trainer Bernd Storck schoten zich echter zelf een paar keer in de voet.

Waar iedereen wel vraagtekens bij stelde was de vervanging van Mehssatou door Messaoudi in de 58ste minuut, terwijl de pover acterende Regali bleef staan.

“Dat was een tactische keuze”, vertelt Storck aan Het Laatste Nieuws. “We stonden op dat moment 1-0 in het krijt en ik koos ervoor om een extra aanvaller in de strijd te gooien.”