Oostende gelooft er nog in na rollercoaster in Eupen: "Dit is het punt van de hoop"

Het was een rollercoaster voor KV Oostende op bezoek bij KAS Eupen. Drie keer op voorsprong komen, toch lijken te verliezen en in allerijl toch nog een puntje pakken.

"Dit is het punt van de hoop", aldus Brecht Capon in een reactie bij Eleven Sports. "Het geeft een boost om met tien toch nog een punt te pakken."

Voldoening

"We trokken het in de laatste seconde over de streep. Neen, een gelijkspel is niet voldoende voor ons, maar het geeft wel voldoening."

"Het toont nog maar eens dat de mentaliteit nog goed zit en dat er een ploeg op het veld staat. Een pluim ook naar de supporters die meereisden."