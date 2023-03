Coach van staartploeg is erg positief en orakelt na wedstrijd: "Geen enkele ploeg in Europa zal ons dat nadoen"

In de Jupiler Pro League kregen we op zaterdag het nodige spektakel. Zeker Am Kehrweg in Eupen. Coach Edward Still had er achteraf wel heel ferme woorden voor over.

"De grinta die we hebben getoond om telkens opnieuw terug in de wedstrijd te komen, is fantastisch", aldus Edward Still bij Eleven Sports na de 4-4 tussen KAS Eupen en KV Oostende. Temeer de coach van de Oostkantonners zag dat zijn ploeg veel meer dan vier keer had kunnen scoren, meent hij. 29 pogingen "Het aantal kansen dat we weten te ontwikkelen is ongezien. We hebben 29 doelpogingen. Er zal geen wedstrijd zijn in Europa waar een ploeg 29 pogingen zal hebben, geen ploeg doet ons dat na." "Natuurlijk is er dus frustratie dat we gelijk hebben gespeeld en niet hebben gewonnen, maar we gaan leren van deze wedstrijd."

