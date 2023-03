Antwerp is snel klaar met Seraing en zet een nieuwe stap richting play-off 1

Antwerp heeft tegen Seraing met 0-2 gewonnen. Na 20 minuten was de partij al gespeeld, na rood van Opare en goals van Ekkelenkamp en Janssen. Zo zet Antwerp een nieuwe stap richting play-off 1.

Antwerp vloog er meteen in. Muja stond vrij in de 16 en Dietsch moest in hoekschop devieren. Ook op die hoekschop was Antwerp gevaarlijk. Opare moest een kopbal van de lijn keren. Enkele minuten later kon Seraing al met 10 man verder. Opare haalde de doorgebroken Janssen neer en rood was zijn deel.

Meteen na die rode kaart buitte Antwerp zijn voordeel uit. Ekkelenkamp devieerde een voorzet van Bataille in de verste hoek en Janssen trapte een voorzet van Muja binnen. Zo leek de wedstrijd al na 20 minuten gespeeld.

Ondanks het grote voordeel ging Antwerp niet op zijn lauweren rusten. Janssen kon bijna zijn 2e maken, maar zijn poging dwarrelde naast. Muja kon vanuit een schuine hoek trappen, maar stond buitenspeld. Ook probeerde Kerk het, maar zijn afstandsschot ging in hoekschop. Even later was er Avila die door Dietsch gestopt werd. Kerk bleef bedrijvig en dook aan de 1e paal op, maar vanuit buitenspel. Even later plaatste hij de bal naast.

Seraing gaf ondanks de man minder en de 0-2-achterstand zich niet gewonnen. Ze probeerden bij momenten druk te zetten en dwongen enkele hoekschoppen af. Via Mouandilmadji kreeg het zijn beste kans, maar zijn plaatsbal ging over.

Na de rust was er eerst was vestimentaire chaos. Nadat die was opgelost, kon er weer vrij gevoetbald worden. Seraing leek de 1e minuten de betere ploeg, maar kon Antwerp nooit echt verontrusten. Antwerp liet ook wat begaan. Ze zetten niet zo veel druk zoals in de 1e helft.

Toch kwamen er kansen. Er was een vrije trap van Sylla die in hoekschop verdween. Sissoko kreeg een open schietkans, maar zijn poging ging meters naast. Aan de andere zijde was er Janssen die op Muja breed legde, maar Dietsch stond goed op te letten en raapte voor Muja op.

Van Bommel kon het niet langer aanzien en eiste van zijn spelers wat meer tempo. Dat leverde meteen enkele kansen op. Kerk moest, op aangeven van Janssen, altijd scoren, maar hij trapte voorlangs. Al moest het ook opletten. Butez moest toch eens redding brengen na een poging van Poaty. Nadien bloedde de partij wat dood en zo won Antwerp vlot met 0-2.