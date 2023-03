Mark van Bommel ziet een zakelijk Antwerp: "Zeer lastige omstandigheden"

Antwerp heeft tegen Seraing een gemakkelijke zege behaald. Achteraf was trainer Mark van Bommel tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Het waren erg lastige omstandigheden", wist Mark van Bommel na de wedstrijd in het flashinterview meteen te vertellen. Het veld is in Seraing kleiner en ook de grasmat is al enkele maanden niet al te best.

"Je moet de wedstrijd dan zakelijk aanpakken en zo snel mogelijk de wedstrijd binnenhalen om de 3 punten mee naar huis te nemen. Dat hebben we ook gedaan", klonk de Antwerp trainer erg tevreden.

Over de wedstrijd zelf was van Bommel heel kort: "In de 1e helft speelden we heel goed. We hadden een goede drang naar voren en bespeelden de juiste ruimtes. De 0-3 moet je dan al voor de rust maken, maar dat moest dan na de rust. In de 2e helft vond ik ons wel matig, maar je weet dat het door de voorsprong en de man meer logisch is. We moeten daar niet zwaar aan tillen en moeten gewoon naar de volgende wedstrijd gaan."