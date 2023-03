Onverwacht! Vincent Janssen zet punt achter carrière als international en legt uit waarom

Vincent Janssen zal niet langer voor Oranje spelen. Dat maakte de spits vandaag bekend.

Janssen is amper 28 jaar oud, maar zet wel een punt achter zijn carrière als Nederlands international. Dat heeft hij bondscoach Ronald Koeman laten weten.

Janssen was nochtans opgenomen in de voorselectie van de nieuwe bondscoach bij Nederland, maar gaat nu niet door. Dat doet hij naar eigen zeggen om persoonlijke redenen. De drukke kalender bij zijn club Antwerp is niet te combineren met die als international.

“Deze week heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen", laat Vincent Janssen weten op sociale media. “Gisteren heb ik de bondscoach en de KNVB gevraagd om om mij in de toekomst niet meer op te roepen voor het Nederlands elftal. Ze reageerden begripvol en dat heb ik op prijs gesteld."

"Mensen die mij kennen weten dat spelen voor mijn land een droom was en ik vind het nog altijd een hele eer. De voetbalkalender wordt steeds voller en drukker. Dit heeft steeds meer impact en om persoonlijke redenen heb ik deze weloverwogen beslissing genomen.”