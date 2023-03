De statistieken bewijzen het: Oranje boven bij Antwerp is een feit!

Met Mark Van Bommel en Marc Overmars die de sportieve lijnen uitzetten is het niet onlogisch dat er een aantal Nederlandse spelers zijn neergestreken. De statistieken bewijzen ook dat zij een echte meerwaarde zijn.

Doelpunten

Vincent Janssen is de topscoorder bij Antwerp. Met 16 doelpunten is hij nu ook de topscoorder in de Jupiler Pro League. Hij is niet de enigste Nederlander bij Antwerp die voor doelpunten zorgt want Ekkelenkamp heeft er al vijf achter zijn naam, Kerk volgt met vier en Stengs heeft er ook al één achter zijn naam staan.

Assists

Jurgen Ekkelenkamp is de speler met de meeste assists achter zijn naam, namelijk zeven. Janssen volgt met vijf stuks. Stengs en Kerk vervolledigen de Nederlandse enclave met beide twee stuks.

Gele kaarten

Niet alleen Nederlanders staan aan de leiding van de verschillende statistieken. Antwerp kan nog steeds rekenen op Ritchie De Laet om in de Jupiler Pro League de meeste gele kaarten te pakken voor zijn ploeg. Namelijk 10 stuks heeft hij al verzameld.

Janssen en Stengs doen ook wel hun duit in het zakje want zes en vijf gele kaarten achter hun naam. Stengs is trouwens de enige speler van Antwerp die rood kreeg in de Jupiler Pro League voor Antwerp dit seizoen.

Clean sheets

Met Jean Butez heeft Antwerp een prima doelman tussen de palen staan. De Fransman kon zich vorig seizoen onder Brian Priske al opwerpen tot onvervalste titularis. Dit bevestigt hij nogmaals dit seizoen. Met 16 clean sheets in 29 wedstrijden staat hij eenzaam aan de leiding in dit klassement. Natuurlijk bij Antwerp zelf, maar ook in de Jupiler Pro League.