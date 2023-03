Patrick Goots heeft heel goed nieuws voor Antwerp, maar ziet ook één groot gevaar

Royal Antwerp FC won op Seraing en blijft daardoor in een goede flow. Het is hopen dat de concurrenten vandaag nog punten laten liggen.

The Great Old pakte dit weekend de drie punten en rekent er een beetje op dat Club Brugge, Genk en Union vandaag met de punten morsen.

Analist Patrick Goots ziet immers dat het er heel goed uitziet voor Antwerp. “Leg ik het resterende programma van Antwerp naast dat van Genk en Union, dan zit de kans er dik in dat de kloof richting de start van de play-offs nog wat kleiner wordt”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De positieve flow van Antwerp zal er volgens Goots voor zorgen dat er geen punten meer verloren gaan. En er is nog goed nieuws, maar ook één groot gevaar. “Bovendien zijn er nog enkele spelers op komst die in de nacompetitie het verschil kunnen maken. Het enige waarop Antwerp moet hopen, is dat Janssen niets overkomt.”