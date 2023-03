Steven Defour had helemaal niets mis gezien maar hakt zelf knoop door over strafschopnemer en looft invaller

Steven Defour zat in het winnende kamp, maar ook hij had niets mis gezien bij de fase die uiteindelijk tot het strafschopdoelpunt leidde. Zijn ploeg kon zo een weinig sprankelende partij toch afsluiten met een driepunter.

"Het was een moeilijke wedstrijd", besefte Defour maar al te goed. "Sint-Truiden heeft niet voor niets één van de beste verdedigingen van de competitie. Er was weinig ruimte. Wanneer we wel eens ruimte vonden, was er iets te weinig kwaliteit. Ofwel was de pass niet goed, ofwel was de looplijn niet goed. Wel een pluim voor de jongens dat ze er bleven voor gaan en daar zijn ze voor beloond."

Al was daar dus wel die penalty voor nodig. "Ik zag dat het spel stilgelegd werd. Bij het bekijken van de beelden bleek dat Hara mogelijk de bal tegen de elleboog had gekregen, maar niemand had het gezien. Bij ons waren we vooral aan het discussiëren over wie de penalty ging nemen. Ik zei tegen Geoff (Hairemans, red.) om' m te nemen, aangezien hij kapitein was."

Andere positie Hairemans

Diezelfde Hairemans speelde in de tweede helft iets lager. "Met Geoff centraal konden we iets meer tussen de lijnen spelen en we hadden geen twee verdedigende middenvelders meer nodig. Enock Agyei is ook heel goed ingevallen, hij heeft wel die individuele actie. Uiteindelijk kan je dan winnen met een penalty."

Het was de eerste maal dat Agyei eens 45 minuten kreeg. "Enock is zich aan het aanpassen aan ons en Geoff was heel goed aan het voetballen op de rechtsbuiten." Op het uur wisselde Defour ook Bates voor Vanlerberghe. "Sint-Truiden stond heel laag en Jordi Vanlerberghe heeft meer voetballende kwaliteiten. David heeft andere kwaliteiten. Ik opteerde voor iets meer voetbal van achteruit."